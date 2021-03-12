Ergene'de İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı - Son Dakika

Ergene'de İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı

12.03.2021 17:11
Ergene'de İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı, System.String[]

İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Ergene'de tören düzenlendi.

İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla Ergene'de tören düzenlendi.

Ergene Kaymakamlığı tarafından düzenlenen program Velimeşe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleştirildi.

Korona virüs tedbirlerine uygun hale getirilen salonda, pandemi tedbirlerine ve sosyal mesafeye uyularak gerçekleştirilen programa Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Garnizon Komutanı Yarbay Özhan Utku Özdemir, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı, Ergene Belediye Başkan Yardımcıları Yüksel Baydarlı ve Mehmet Cebeci, daire amirleri, kurum müdürleri, siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldılar.

Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın Velimeşe Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Pınar Zeynep Özarslan tarafından yapıldığı programda Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İstiklal Marşının Kabulünün 100. yıl dönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u anma günü dolayısıyla gerçekleştirilen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrenciler ödülleri Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Garnizon Komutanı Yarbay Özhan Utku Özdemir ve Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından verildi.

Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitlerin yer aldığı video gösteriminin de sunulduğu program okunan şiirlerle sona erdi. - TEKİRDAĞ

Ergene'de İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı
Ergene'de İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı
Ergene'de İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı

Mehmet Akif Ersoy, Anadolu Lisesi, Velimeşe, Ergene, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergene'de İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Liverpool'un eski futbolcusu Mark Gonzalez kalp krizi geçirdi Tartıştığı kişiyi tabancayla öldüren astsubayın, cansız bedeni benzin ve kimyasal maddeyle yaktığı ortaya çıktı Berrak Tüzünataç ile aşk yaşayan Uraz Kaygılaroğlu ilk kez konuştu 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Medipol Başakşehir-Beşiktaş maçı başladı! Canlı anlatım Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Babasını hastaneye götürmek için geldi, cansız bedeniyle karşılaştı SGK, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadı! 65 yaş üstüne yaşlılık maaşı şoku
'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak 'Çok yüksek riskli' Aksaray pazar günü tam kapanmayacak         
19:59
Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti         
19:49
İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı İran'a ait konteyner gemisine Akdeniz'de saldırı         
19:40
Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi Sergen Yalçın, Başakşehir-Beşiktaş maçı öncesi kokoreç yedi         
19:21
Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı Nihat Hatipoğlu 4 fakültenin dekanlığını mı yapıyor? Üniversite sosyal medyadaki iddiaları yalanladı         
18:55
Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bursa'da freni boşalan Tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı         
18:01
Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor Kamuda araç kiralanmasına sınırlama getiriliyor         
15:44
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası         
15:13
Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi         
14:28
Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı Müşteri kılığına giren polis, değnekçileri kıskıvrak yakaladı         
14:24
Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı Flört uygulaması üzerinden tanıştığı kadına önce tecavüz etti, ardından üzerine tuvaletini yaptı         
13:32
Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü Son Dakika: Okul servisinde dehşet! Oğluyla kavga eden 2 öğrenciyi silahla vurarak öldürdü         
12:01
Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı Haluk Levent'in ödül törenindeki sözleri başını yaktı! Köy muhtarı demediğini bırakmadı         
11:59
Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi Galatasaray'ın sözleşmesini feshettiği Belhanda İstanbul'da kalıyor! İşte yeni adresi         
10:21
Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi Son seçim anketinde büyük sürpriz! İYİ Parti, CHP ile aradaki farkı 6 puana indirdi         
09:52
Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi Mağarada cinsel ilişkiye giren çifti basan şahıslar, kadına tecavüz etmek istedi         
00:20
Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı Arazide otlayan 29 koyun öldü! Çoban konuştu: Titreyerek yere yığıldılar, karınları şişip yarıldı         
20:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2021 20:11:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergene'de İstiklal Marşı'nın 100. yılı kutlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei