Ergene'de Kaçak Göçmenler Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu'nda oluşturduğu kontrol noktasında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.
Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesinde jandarma ekiplerinin TEM Otoyolu
'nda oluşturduğu kontrol noktasında çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.
Çok sayıda düzensiz göçmenin Tekirdağ'dan geçerek Edirne
iline doğru yöneleceği ve sınır bölgelerinden yurt dışına çıkış yapma girişiminde bulunacağı ihbarı üzerine Tekirdağ il genelinde kaçak göçmenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonların genişine Ergene İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri imza attı ve çeşitli araçlarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen 169 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma ekiplerinin TEM Otoyolunun çeşitli bölgelerinde oluşturdukları kontrol noktalarında gece boyunca yapılan denetimlerde 169 kaçak göçmen yakalandı.
Göçmenler gerekli işlemlerin yapılması için gözaltına alındı. - TEKİRDAĞ
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Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:21 Kaynak: İHA
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