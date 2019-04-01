Ergene'de Kazanan Rasim Yüksel Oldu

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ergene Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Rasim Yüksel oldu.

31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Ergene Belediye Başkanlığını kazanan Millet İttifakı Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Rasim Yüksel oldu.



46 bin 598 kayıtlı seçmenin yer aldığı Ergene'de kurulan 141 sandıkta toplam 40 bin 823 seçmen oy kullandı. Seçime katılım oranının yüzde 87 seviyesini geçtiği Ergene'de 18 bin 836 oy alarak oyların yüzde 47,8'ini alan mevcut belediye başkanı ve CHP adayı Rasim Yüksel ipi göğüsleyen isim oldu.



Cumhur İttifakı AK Parti adayı Hamdi Sarıer ise yüzde 40,2 oranında oy aldı ve 15 bin 866 oyda kaldı.



Ergene'de DSP adayı Bora Küçükçetin 3 bin 29, HDP adayı Erkan Atalay bin 59, Saadet Partisi adayı Oktay Çalışkan ise 200 oy aldı.



Seçime Millet İttifakı adayı olarak giren ve Cumhur İttifakı adayının önünde yaklaşık 3 bin oy farkla seçimi kazanan Rasim Yüksel, seçim sonuçlarına ilişkin olarak kısa bir teşekkür mesajı yayımladı. Başkan Yüksel, "Sevgili Ergenelilerim, birlikte başardık. Birlikte başarmaya devam edeceğiz. Kazanan Ergene'm oldu. Herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

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