Ergene'de kilit parke taş çalışmaları sürüyor
2 saat önce
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşiltepe Mahallesi Gökdelen Caddesi'nde parke kilit taş döşeme çalışmalarına başlanıldı.
Ergene
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:32 Kaynak: İHA
Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
tarafından Yeşiltepe
Mahallesi Gökdelen Caddesi'nde parke kilit taş döşeme çalışmalarına başlanıldı.
İlçe genelinde birçok mahallenin asfaltlama, kilit parke taşı döşeme ve yol onarım çalışmalarını gerçekleştiren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri önceki gün Yeşiltepe Mahallesi Gökdelen Caddesi'nde kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladı. Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile Ergene'de sokaklar modern bir görünüme kavuşturuluyor.
Ergene'de hizmetlerin artarak büyüyeceğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, "Alt yapısı ve üst yapısı eksik olan Ergenemizde yapmış olduğumuz çalışmalar ile bu sorunu ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımızın daha güzel bir Ergenede yaşayabilmeleri için Belediyemiz olarak gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Ergene'de vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ
70 metre yüksekte, ip üstünde yürüdüler
Ekrem İmamoğlu'nun odasından indirilmişti! Atatürk tablosuyla ilgili önemli gelişme
Ekrem İmamoğlu'ndan mazbata açıklaması: Muhtemelen yarın olur, diye ümidimiz var
Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin sanıkları hakim karşısına çıktı: Verilecek cezaya razıyım