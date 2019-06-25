Son Dakika Haberleri: Ergene'de kilit parke taş çalışmaları sürüyor
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Ergene'de kilit parke taş çalışmaları sürüyor

2 saat önce

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşiltepe Mahallesi Gökdelen Caddesi'nde parke kilit taş döşeme çalışmalarına başlanıldı.

Ergene'de kilit parke taş çalışmaları sürüyor, System.String[]
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Yeşiltepe Mahallesi Gökdelen Caddesi'nde parke kilit taş döşeme çalışmalarına başlanıldı.

İlçe genelinde birçok mahallenin asfaltlama, kilit parke taşı döşeme ve yol onarım çalışmalarını gerçekleştiren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri önceki gün Yeşiltepe Mahallesi Gökdelen Caddesi'nde kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladı. Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile Ergene'de sokaklar modern bir görünüme kavuşturuluyor.

Ergene'de hizmetlerin artarak büyüyeceğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Alt yapısı ve üst yapısı eksik olan Ergenemizde yapmış olduğumuz çalışmalar ile bu sorunu ortadan kaldırdık. Vatandaşlarımızın daha güzel bir Ergenede yaşayabilmeleri için Belediyemiz olarak gece gündüz demeden çalıştık ve çalışmaya da devam ediyoruz. Ergene'de vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:32 Kaynak: İHA
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