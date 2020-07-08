Ergene'de kilit parke taş döşeme çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ergene'de kilit parke taş döşeme çalışmaları sürüyor
Ergene Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilit parke taş çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Ergene Belediyesi tarafından cadde ve sokakların modern ve estetik bir görünüme kavuşması için yürütülen kilit parke taş çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Yeşiltepe Mahallesi Ulubatlı Sokak ve Ortaç Sokak üzerinde kilit parke taşı ve kaldırım yapımı çalışmalarına devam ederken vatandaşlar yapılan çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirtti.
Çalışmaların artarak devam edeceğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yapısal eksiklikleri olan çok az sayıdaki sokağımızda sorunlara çare olmaya devam edeceğiz. Ekiplerimizce yürütülen çalışmalar kapsamında kazma, kumlama ve stabilize çalışmalarımızın ardından kilit parke taşı ve bordür döşeme çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın daha modern bir Ergenede yaşayabilmeleri için belediye olarak halkımızın istekleri doğrultusunda gece gündüz demeden çalışıyoruz. Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile Ergene sokakları güzelleşecek ve yapılmayan yol kalmayacak. Rutin belediyecilik hizmetlerimizi pandemi sürecinde de aksatmadan sürdürmeye devam edeceğimizin garantisini veriyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi: 08.07.2020 12:04 Kaynak: İHA
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