Son Dakika Haberleri: Ergene'de kilit parke taş ve kaldırım çalışmaları sürüyor
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Ergene'de kilit parke taş ve kaldırım çalışmaları sürüyor

34 dakika önce

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sağlık Mahallesi Arın Caddesi üzerinde başlatılan kilit parke taşlar ile kaldırım oluşturma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ergene'de kilit parke taş ve kaldırım çalışmaları sürüyor, System.String[]
Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Sağlık Mahallesi Arın Caddesi üzerinde başlatılan kilit parke taşlar ile kaldırım oluşturma çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ergene'de birçok mahalleyi kilit parke taş hizmeti ile tanıştıran Ergene Belediyesi kaldırımları eksik olan mahallelerde kilit parke taşlar ile yeni kaldırımlar oluşturmaya devam ediyor. Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile Ergene'de sokaklar modern bir görünüme kavuşuyor. Sabahın erken saatlerinde Arın caddesinde mesailerine başlayan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler gün içinde titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan çalışmalardan gayet memnun olduklarını belirten mahalle sakinleri, "Biz yayaların rahat bir şekilde yürüyebileceği kaldırımların kilit parke taşlar ile döşenmesi mahallemize estetik bir görüntü kazandırıyor" dediler. Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından kilit parke taşı döşeme ve kaldırım çalışmalarının aralıksız bir şekilde devam ettiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergenede ki mahallelerimizde kaldırım sorununa çözüm bulmak adına ekiplerimiz yoğun bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda kaldırım çalışmalarımız ilerleyen günlerde de İlçe genelinde devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ
Fen İşleri Müdürlüğü, Tekirdağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 06:32 Kaynak: İHA
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