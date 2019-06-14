Son Dakika Haberleri: Ergene'de kilit taş döşeme çalışmaları sürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Ergene'de kilit taş döşeme çalışmaları sürüyor

3 saat önce

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan parke kilit taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ergene'de kilit taş döşeme çalışmaları sürüyor, System.String[]
Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde başlatılan parke kilit taşı döşeme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

İlçe genelinde birçok mahallenin asfaltlama, kilit parke taşı döşeme ve yol onarım bakım çalışmalarını gerçekleştiren Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri önceki gün Yeşiltepe Mahallesi Şafak Sokak'ta kilit parke taş döşeme çalışmalarına başladı. Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile Ergene'de sokaklar modern bir görünüme kavuşuyor.

Ergene halkından aldığımız destek ile alt yapı ve üst yapı çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yapmış olduğumuz alt yapı ve üst yapı çalışmalarımız ile Ergene halkına en iyi hizmeti verdik. En büyük sorunların başında gelen yol sorununu ortadan kaldırıyoruz, Ergene'de vatandaşlarımızın istekleri doğrultusunda çalışmalarımız devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 06:20 Kaynak: İHA
Fen İşleri Müdürlüğü, Ergene, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İmamoğlu: Dedemin mezarında gece vakti gizli çekim yapılmış MEB'den lise son sınıf öğrencilerine devamsızlık affı İstanbul seçimi için son anket yayınlandı! Aradaki fark 7 puan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü'ne yapılan saldırıyı kınıyoruz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.6.2019 21:22:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ergene'de kilit taş döşeme çalışmaları sürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]