Ergene'de korona virüs gölgesinde bayramlaşma - Son Dakika

Tekirdağ'ın Ergene ilçesine bağlı Ahimehmet Mahallesi'nde geleneksel hale gelen bayramlaşma programı, korona virüs tedbirleri gölgesinde gerçekleştirildi.

Her bayramda Ahimehmet Mahallesi'nde Aşağı Camii bahçesinde toplanan çocuklara şeker, çikolata ve çeşitli ikramlarda bulunularak, hediyelerin dağıtıldığı bayramlaşma programı bu yıl da yapıldı. Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı'nın da katıldığı bayramlaşma korona virüs tedbirleri altında gerçekleşti. - TEKİRDAĞ