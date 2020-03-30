Ergene'de koronavirüs tedbirleri devam ediyor - Son Dakika

Ergene Belediyesi, koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske, eldiven, dezenfektan ve sıvı sabun dağıttı.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçe genelinde koronavirüs ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda semt pazarlarında alış veriş yapan vatandaşlara koruyucu maske, eldiven, dezenfektan ve sıvı sabun dağıttıklarını anlatan Yüksel, şöyle konuştu:

"Ergene Belediyesi olarak halkımızın bu zor günlerinde de yanındayız. Semt pazarlarında vatandaşlara koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgilendirme broşürleri de dağıttık. Bu salgın bitene kadar ilçemizde tedbiri elden bırakmayacağız. Bütün kontrollerimiz ve denetimlerimiz artarak devam ediyor. Zabıta ekiplerimiz semt pazarlarında etiket ve sterilizasyon kontrollerini de sürdürüyor."

Yüksel, vatandaşların salgına karşı tedbiri elden bırakmamalarını ve evden çıkmamalarını istedi.