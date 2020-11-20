Ergene'de mahallelere giyim kumbaraları konuldu - Son Dakika

Ergene Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, ilçenin tüm mahallelerine giyim kumbaraları konuldu.

Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci, gazetecilere, vatandaşların bu kumbaralara kullanmadıkları kıyafetleri bırakacağını ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını söyledi.

Ayrıştırılacak kıyafetlerden durumu iyi olanların ihtiyaç sahiplerine verileceğini belirten Cebeci, kullanılamayacak olanların ise geri dönüşüme kazandırılacağını ifade etti.

Cebeci, Ergene Belediyesi ile Türkiye Sakatlar Derneği arasında imzalanan protokol gereğince kıyafet, çanta, kemer, ayakkabı ve benzeri atıkların çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edilmesi ve ekonomiye kazandırılması için bu çalışmanın başlatıldığını ifade ederek, "Kullanılmayan kıyafetlerin ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara ulaştırılabilmesini kolaylaştırmak ve kullanılmayacak durumda olan kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırılmasını sağlamak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında, Ergene'nin tüm mahallelerinde giyim kumbaraları konuldu. İlçenin tüm mahallelerinde birden fazla noktaya konulan giyim kumbaralarına, vatandaşların bırakacakları kıyafet, ayakkabı ve çantalar tek tek kontrol edilecek." dedi.