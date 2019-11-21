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Ergene'de oryantiring eğitim kursu

6 saat önce

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ergene HalkEğitimi Merkezi işbirliğiyle oryantiring eğitimci kursu düzenlendi.

Ergene'de oryantiring eğitim kursu, System.String[]

Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Ergene Halk


Eğitimi Merkezi işbirliğiyle oryantiring eğitimci kursu düzenlendi.


Tekirdağ il temsilcisi Engin Ülgey'in verdiği ve 5 gün süren kursa 25 kişi katıldı. Düzenlenen eğitimle ilgili bilgiler veren Ergene Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Şenol Doğramacı, "İlçemizde hızlı artan genç nüfusa sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri birlikte yaşama imkanı sağlamak, oryantiring sporunu bu kursla ve yapacağımız faaliyetlerle her yaştaki gençlerimize tanıtmak ve yaymak hedefindeyiz. Harita ve pusula yardımı ile yön bulmayı amaçlayan bu keyifli spor zamana karşı yapılır. Amaç haritada gösterilen hedefleri sıra ile en hızlı ve en hatasız şekilde bulmaktır" diye konuştu.


Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı da oryantiring kursu gibi birçok sportif ve kültürel faaliyetlerin ilçede


gerçekleşmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. - TEKİRDAĞ

Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi, Tekirdağ, Ergene, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 03:56 Kaynak: İHA
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