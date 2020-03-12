Ergene'de parke taş çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ergene'de parke taş çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Ergene'de parke taş çalışmaları sürüyor

6 saat önce

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ulaş Mahallesi Kantar Sokak ve Stadyum Caddesi üzerinde kilit parke taş ve kaldırım oluşturma çalışmalarına başladı.

Ergene'de parke taş çalışmaları sürüyor, System.String[]

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Ulaş Mahallesi Kantar Sokak ve Stadyum Caddesi üzerinde kilit parke taş ve kaldırım oluşturma çalışmalarına başladı. Çalışmaların kısa bir süre sonra tamamlanacağı kaydedildi.


Darbe direnci ve yük taşıma kabiliyeti olan dayanıklı kilit parke taşlar ile Ergene'de sokaklar modern bir görünüme kavuşuyor. Ergene'de birçok mahalleyi kilit parke taş hizmeti ile tanıştıran Ergene Belediyesi bordür taşlar ile de kaldırım çalışmalarına devam ediyor. Sabahın erken saatlerinde Ulaş Mahallesi Kantar Sokak ve Stadyum Caddesi üzerinde mesailerine başlayan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler gün içinde çalışmalarını titizlikle sürdürerek kilit parke taş ve bordur taşlar ile yeni kaldırım oluşturma çalışmalarında bulundu.


Ergene'de hummalı bir şekilde kilit parke taş çalışmalarının devam ettiğini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Yaz sezonu başlamadan bu sene kilit parke taş çalışmalarımıza erken başladık. Havaların mevsim normallerine dönmesi ile Ergene'mizde kilit parke taş döşeme ve asfaltlama çalışmalarımız hız kazanacak, halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda mahallelerimizde ki yol sorunlarını çözüme kavuşturacağız" dedi. - TEKİRDAĞ

Fen İşleri Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin telefonla İdlib'i görüştü
Kopenhag, Başakşehir'le oynayacakları UEFA Avrupa Ligi rövanş maçının ertelenmesi için UEFA'ya başvurdu Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi

Son Dakika Haberleri
21:42 Gazze'de koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları hız kazandı
21:40 MEB ile TFF arasında TFF Hakem Meslek Lisesi protokolü imzalanıyor
21:40 Başakşehir-Kopenhag maçında korona önlemleri!
21:40 Bakan Selçuk: "Çocuklarımızın eğitimlerinin aksamaması için bütün tedbirleri almış durumdayız"
21:40 Süper Loto çekildi (2)

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 21:43:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ergene'de parke taş çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]