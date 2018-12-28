Ergene'de Sevgi Yolu Işıl Işıl
11 dakika önce
Tekirdağ'ın Ergene ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bulunan Sevgi Yolu ağaç fenerlerle süslenerek renkli ve ışıl ışıl bir görüntüye kavuşturuldu.
Tekirdağ
'ın Ergene
ilçesi Sağlık Mahallesi'nde bulunan Sevgi Yolu ağaç fenerlerle süslenerek renkli ve ışıl ışıl bir görüntüye kavuşturuldu. Gecenin karalığında ağaç fenerleri ile aydınlanan Sevgi Yolu'nda renk cümbüşü yaşanıyor.
Ergene Belediyesi tarafından Sağlık Mahallesi'ne yapılan ve Sevgi Yolu olarak adlandırılan Edirne
4. Sokak, rengarenk görüntüsüyle mahalle sakinlerinin büyük beğenisini kazanıyor. Ergene Belediyesi tarafından yaz döneminde alt yapısı ve üst yapısı yenilenen Sevgi Yolu son haliyle çok modern bir görünüme kavuştu. Gecenin karanlığında ağaç fenerleri ile aydınlanan Sevgi Yolu'nda sabahın ilk saatlerine kadar güzel bir renk cümbüşü yaşanıyor. Sağlık Mahallesi 4. Sokak'a yapılan çalışmanın ilerleyen aylarda Ergene'nin farklı noktalarına da yapılacağı kaydedildi.
Sevgi Yolu'na yapılan hizmetlerden dolayı Ergene Belediyesine teşekkür eden mahalle sakinleri, "Belediyemiz tarafından modern bir görüntüye kavuşan sokağımız ağaç fenerleri ile daha da güzel oldu. Ortaya çıkan bu güzel manzarayı izlemek çok büyük mutluluk" dedi. - TEKİRDAĞ
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 09:31 Kaynak: İHA
Yeşil Dedektör Uygulaması Kapalı Alanda Sigara İçenleri Affetmiyor
Doğurduğu Bebeği Öldüren Genç Kız, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı
Otel Müdüründen Stajyer Öğrenciye Taciz: Karımı Boşayıp Seninle Evleneceğim
MÜSİAD ve UTESAV, Milli Piyango'dan 'Milli' Kelimesinin Çıkarılması İçin Rapor Hazırladı