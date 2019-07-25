Ergene'de yaya geçitlerine 'Önce Yaya' uyarısı
2 gün önce
İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Önce Yaya" projesi kapsamında Tekirdağ'ın Ergene İlçesinde araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde ve okul yollarında yaya geçitlerinde "Önce Yaya" görselleri çizildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 03:27 Kaynak: İHA
İçişleri Bakanlığınca trafikte yaya önceliğine dikkat çekmek amacıyla başlatılan "Önce Yaya" projesi kapsamında Tekirdağ
'ın Ergene
İlçesinde araç trafiğinin yoğun olduğu caddelerde ve okul yollarında yaya geçitlerinde "Önce Yaya" görselleri çizildi. Türkiye
'de 2019 yılının 'Yaya Öncelikli Yıl' ilan edilmesi ile birlikte harekete geçen Ergene Belediyesi de bu konudaki çalışmalarını ilçe genelinde tüm hızıyla sürdürmeye başladı. Yayaların trafikteki önceliğine dikkat çekmek ve sürücülerin bu konuya önem vermelerine katkıda bulunmak amacıyla Ergene'de "Önce Yaya" yazı uygulamalarına başladıklarını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel
, "Trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması için, "Önce Yaya" görsellerini sürücülerin görebileceği şekilde trafiğinin yoğun olduğu caddelerde ve okul yollarında yaya geçitlerinde çizdik. Proje kapsamında sürücüler kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" dedi. - TEKİRDAĞ
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