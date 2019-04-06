Son Dakika Haberleri: Ergene'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

Ergene'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor

1 saat önce

Ergene Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ergene'de Yol Çalışmaları Devam Ediyor, System.String[]
Ergene Belediyesi tarafından ilçe genelinde başlatılan yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Ergene'de farklı mahalle ve sokaklarda parke taş döşeme çalışmalarında bulunuyor. Ekipler önceki gün Yeşiltepe Mahallesi İnanç Sokak ve Samançiçeği Sokak ile Sağlık Mahallesi Edirne 8. Sokak'ta parke taş döşeme çalışmalarına başladı. Bozuk ve çukurlu olan yollar kilit taşlar ile döşenerek düz bir zemine dönüştürülüyor.

Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Vatandaşların geçmişte en büyük sorunlarından biri olan yol sorunları Ergene Belediyesince yapılan çalışmalar sonucunda çözüme kavuşuyor. Yapılan yol çalışmaları ile Ergene'yi modern belediyeler seviyesine çıkaran belediyemiz yaz döneminin başlaması ile yol çalışmalarına daha yoğun bir tempo ile devam edecektir" dedi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 10:37 Kaynak: İHA

Yeşiltepe, Fen İşleri Müdürlüğü, Ergene, Güncel
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