Son Dakika Haberleri: Ergene'de Yol Çalışmaları Sürüyor

Ergene'de Yol Çalışmaları Sürüyor

37 dakika önce

Ergene ilçe genelinde Ergene Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor.

Ergene'de Yol Çalışmaları Sürüyor, System.String[]
Ergene ilçe genelinde Ergene Belediyesi tarafından başlatılan yol yapım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Yeşiltepe Mahallesi Namık Kemal Caddesi ve Yahya Kemal Caddeleri ile Sağlık Mahallesi 8. Sokakta başlatılan kilit parke taş serimi işlemleri tüm hızlıyla devam ediyor.

Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nce yürütülen çalışmalarda kilit parke taş çalışmaları koordineli bir şekilde sürüyor. Vatandaşların geçmişte en büyük sorunlarından biri olan yol sorunları Ergene Belediyesi'nce yapılan çalışmalar sonucunda çözüme kavuşuyor.

Çalışmaları yerinde kontrol eden Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene ilçemizde yollar ile ilgili sorunları halletmeye tam gaz devam ediyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne dek 100 kilometreyi geçen yeni yollarımızı Ergenemize kazandırdık. Mevcut yollarımızın da bakımını en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlı ekiplerimiz bu konuda gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Esenler- Kırkgöz Mahallelerimiz arasındaki 3 kilometre sıkıştırılmış beton yol çalışması yaparak halkımıza armağan ettik. Yollarımızın standartlarını devamlı biçimde yükseltmeye devam edeceğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 07:07 Kaynak: İHA

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