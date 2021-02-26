Ergene'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Ergene'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

26.02.2021 16:35
Ergene'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor, System.String[]

Tekirdağ Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Tekirdağ Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından ilçede yol ve kaldırım çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.

Kış mevsiminden dolayı bozulan taş yolların tamirini yapan Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı olan ekipler yol tamiri çalışmalarının yanı sıra kaldırım oluşturma çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyorlar.

2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da çalışmalarına aralıksız bir şekilde devam eden Ergene Belediyesi Cumhuriyet Mahallesinde bozulan parke taş yolların tamir, bakım ve onarımını yaparken bir diğer ekiplerde Sağlık Mahallesi 5. Cadde üzerinde kaldırım çalışmalarında bulunuyor.

Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamasında, "Ergene'de ki vatandaşlarımızın geçmişte en büyük sorunlarından biri olan yol sorununu göreve gelir gelmez yapmış olduğumuz alt yapı çalışmaları ile %90 ortadan kaldırdık. Eskiden yolu olmayan, özellikle kış aylarında çamurlu yollarda yürümek zorunda kalan vatandaşlarımız şimdi oluşturmuş olduğumuz kilit parke taşlar ile özlemiş oldukları modern yolarına kavuşturduk. 20 yıllık belediyelerin yapamadığı çalışmaları bizler 5 yıl gibi kısa bir zamanda yaptık. Hep dediğim gibi her şeyin en iyisine en güzeline layık olan Ergene halkım için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - TEKİRDAĞ

Ergene'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor
Ergene'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor
Ergene'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor
Ergene'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor
Ergene'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor

Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergene'de yol ve kaldırım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika


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