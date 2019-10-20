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Ergene'den Barış Pınarına destek kermesi

1 saat önce

Ergene ilçesinde kurulu bulunan hemşeri dernekleri arasında yer alan Ergene Samsunlular Derneği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına katkı sağlamak amacıyla kermes düzenledi.

Ergene'den Barış Pınarına destek kermesi, System.String[]

Ergene ilçesinde kurulu bulunan hemşeri dernekleri arasında yer alan Ergene Samsunlular Derneği Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatına katkı sağlamak amacıyla kermes düzenledi.


Ergene'nin Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan dernek binasında düzenlenen kermese Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, CHP Ergene İlçe Başkanı Mustafa Ulusoy, AK Parti Ergene İlçe Başkanı Av. Cem Karaca ve AK Parti ilçe teşkilatı yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile Cumhuriyet Mahallesi sakinleri ile Ergeneliler katıldı. - TEKİRDAĞ

Barış Pınarı Harekatı, TSK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.10.2019 06:48 Kaynak: İHA
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