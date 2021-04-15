Ergene'den kardeş Radoviş'e 30 bin maske - Son Dakika

Ergene'den kardeş Radoviş'e 30 bin maske

15.04.2021 10:56
Ergene'den kardeş Radoviş'e 30 bin maske, System.String[]

Tekirdağ Ergene Belediyesi kardeş belediye olan Makedonya'nın Radoviş Belediyesi'ne Covid-19 salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında destek olmak maksadıyla 30 bin maske gönderme kararı aldı.

Tekirdağ Ergene Belediyesi kardeş belediye olan Makedonya'nın Radoviş Belediyesi'ne Covid-19 salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında destek olmak maksadıyla 30 bin maske gönderme kararı aldı.

Kardeş kent olan Radoviş Belediyesi'nin Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında malzeme ihtiyaçlarının karşılanması hususunu görüşen Ergene Belediyesi meclis üyeleri kardeş kent Radoviş'in malzeme yardımı talebini oy birliği ile kabul ederek 30 bin maske gönderme kararı aldı.

Talep ve yapılacak yardımla ilgili olarak belediye meclisine bilgi veren Ergene Belediyesi Meclis üyesi Merdin Cantaş, "Kardeş belediyemiz Radoviş Belediyesi'nin böyle bir talebi oldu. Maske, dezenfektan ve ateş ölçer talepleri vardı. Ancak ateş ölçer ve dezenfektan gümrük sorunlarından dolayı gönderemiyoruz. Maske talepleri de Avrupa Birliği Standartlarına uygun olan maskelerden gönderilecek. Şu anda Kocaeli Belediyesi ile birkaç kardeş belediyenin düzenlemiş olduğu bir yardım kampanyası var. O ekiple beraber biz de uygun standartlardaki maskeyi kardeş belediyemize göndermek istiyoruz" dedi.

Merdin Cantaş ayrıca, "Covid-19 Avrupa Standartlarına uygun ülkemiz dışına sevk edilebilecek maskeler göndereceğiz ateş ölçer ve dezenfektan gönderemediğimiz için 30 bin maske göndereceğiz. Makedonya'da korona virüs ile mücadele çalışmalarında o bölge için bütün sorumluluk Radoviş Belediyesi'nde ne kadar fazla katkı sağlayabilirsek oradaki hemşerilerimize katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

Maske yardımı tamam sırada camiye yardım var

Konu ile ilgili olarak konuşan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ise, "Radoviş Belediyesi'ne bağlı köylerimiz var. Bana gitmek kısmet oldu. Türk köylerine de gittim. Bilenler vardır şu anda Kopanitsa'da Türk camisi var. Bir daha ki meclise de onu gündeme alalım ve eğer onların bir talepleri varsa camiye yardım yapalım diye düşünüyorum" dedi.

26 Mart 2017 tarihinde imzalanan Ergene Belediyesi ile Radoviş Belediyesi arasında Kardeş Kent olma protokolünün 4. Maddesine istinaden kardeş kent olan Radoviş Belediyesi'nin pandemi nedeniyle Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında 30 bin adet maske ihtiyaçlarının Ergene Belediyesi tarafından karşılanması oy birliği ile kabul edildi.

Kardeş kent Radoviş'e yardım malzemelerini teslim etmek üzere üyelerinden Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Yüksel Baydarlı, meclis üyeleri Merdin Cantaş, Mülayim Bedir, Servet Yıldız, Erol Yürük ve Serkan Bezgin'in görevlendirilmesi de yine oy birliği ile kararlaştırıldı. - TEKİRDAĞ

Ergene'den kardeş Radoviş'e 30 bin maske
Ergene'den kardeş Radoviş'e 30 bin maske

Koronavirüs, Makedonya, Tekirdağ, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergene'den kardeş Radoviş'e 30 bin maske - Son Dakika


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