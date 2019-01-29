Ergene'den Kısa Kısa

Ergene
ilçesinde kurulu spor kulüpleri yöneticileri Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel
'i makamında ziyaret etti.
Yapılan ziyarette, Ergene ilçesini amatör futbol liglerinde temsil eden Vakıflar Güven Spor, Ergene Kırkgöz
Gençlik Spor, Esenspor, Ahimehmet Spor, Misinli
Spor, Ergenegücü Ulaşspor, ve Yeşiltepe
kulüplerinin yöneticileri Başkan Yüksel'e katkılarından dolayı teşekkür etti.
Kulüp yöneticileri Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel'e spor kulüplerine yapmış olduğu desteklerinden dolayı teşekkür plaketi ve kendi kulüplerinin formalarından hediye etti.
Yüksel, Ergene Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olduklarını ifade ederek, "İlçemizde bulunan amatör spor kulüpleri Ergenemiz'i en iyi şekilde futbol liglerinde temsil ediyorlar, takımlarımızın başarıları ile gurur duyuyorum" dedi.
Geçen yıl amatör spor kulüplerine belediye olarak 269 bin lira nakdi yardım, 145 bin lira da malzeme yardımında bulunduklarını dile getiren Yüksel, yardımlarının bundan sonra da devam edeceğini kaydetti.
Ergene'de yol ve kilit taşı uygulamaları
Ergene Belediyesi, ilçe genelinde yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına devam ediyor.
Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Sağlık Mahallesi'nin birçok sokağında eş zamanlı yol yapım çalışmalarına başladıklarını ve çalışmaların tüm hızıyla devam ettiğini kaydetti.
İlçenin önceden belirlenen muhtelif yerlerinde de yol yapım ve iyileştirme çalışmalarına önem verdiklerini söyleyen Yüksel, "Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü
ekiplerimiz, ilçenin birçok yerinde yol yapım çalışmalarına devam ediyor. Yeniden yapılması gereksiz olan yollarda ise, iyileştirme çalışmalarında bulunuyorlar. Hava koşullarının elverdiği sürece bu çalışmalarımız devam edecek" dedi.
Yüksel, ilçenin Yeşiltepe Mahallesi'nde ise ekiplerinin kilit taşı uygulamaları yaptığını ve bu uygulamaların da şubat ayı içerisinde tamamlanacağını kaydetti.