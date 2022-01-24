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Ergene'den kısa kısa - Son Dakika

Ergene'den kısa kısa

24.01.2022 16:20
Ergene'den kısa kısa

Ergene Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Ergene Belediyesi zabıta ekipleri, fahiş fiyat ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik gıda satışı yapan iş yerlerini denetledi.

Belediye Başkanı Rasim Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin ilçe genelinde marketler ile iş yerlerinde fiyat ve son kullanma tarihi geçmiş ürünlere yönelik denetimler gerçekleştirdiğini belirtti.

Denetimlerde gıda ürünleri başta olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinin etiket ve kasa fiyatları ile son kullanma tarihi geçmiş ürünlere bakıldığını ifade eden Yüksel, ekiplerin raflardan aldıkları ürünleri kasada okuturken, ürünlerin etiket fiyatı ile kasa fiyatı arasında fark olup olmadığını da kontrol ettiklerini kaydetti.

Yüksel, temel gıda ve tüketim ürünlerinin yanı sıra ekiplerin Kovid-19 kuralları konusunda işletmelere gerekli uyarıları yaptığını da belirterek, "Yapılan tüm denetimler vatandaşların sağlığı için. İlerleyen günlerde Errgene Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından denetimler arttırılarak devam edecek" dedi.

-"Entrikalı Dolap Komedyası" oyunu Ergene'de tiyatro severlerle buluştu

Kapaklı Belediyesi tarafından kurulan tiyatro kulübünün ilk oyunu "Entrikalı Dolap Komedyası" Kapaklı ve Çerkezköy'ün ardından Ergene'de tiyatro severlerle buluştu.

Ergene Belediyesi tarafından vatandaşlara ücretsiz bir şekilde buluşturulan oyun, Ergene Belediyesi Kültür Merkezi salonunda sahnelendi.

Ali Sönmez, Aytuğ Güngör, Bilal Azer, Cansu Sekmen, Egemen Eren, Elifnaz Ürün, Nilsu Nalbant, İrem Süloğlu, Kutay Sıraça, Kemal Acartürk, Metin Eren, Sefa Köse, Segah Saba Kuru, Şerife Çiftçi ve Volkan Kuru'nun rol aldığı oyunun ses ve ışık ekibinde ise Ömer Ögeday ve Cem Akay yer aldı.

Entrikalı Dolap Komedyası oyunu, Ergeneli tiyatro severler tarafından ilgiyle izlenirken, oyuncular performanslarıyla büyük beğeni topladı.

Ergene Belediye Başkan Yardımcısı Ayça Albayraktar oyun sonunda oyunculara çiçek takdim etti.

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Rasim Yüksel, Tiyatro, oyunlar, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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