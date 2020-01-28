Ergene, Elazığ'ın yanında - Son Dakika

Sevgi Kenti Ergene'de Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı.



Elazığ'da yaşanılan deprem felaketinin ardından Ergene Kaymakamlığı tarafından toplanan komisyon kararı ve Ergene Belediyesi işbirliği ile deprem mağduru vatandaşlara yardım seferberliği başlatıldı.



Türkiye'yi yasa boğan Elazığ'daki 6,8'lik depremin ardından Ergene Kaymakam Vekili Çerkezköy Kaymakamı Atilla Selami Abban, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Ergene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş, Ergene Mal Müdürü Nevzat Yabar ve Ergene İlçe Sağlık Müdürü Dr. Esat Ali toplantı yaptı. Toplantıda Elazığ'daki depremzedeler için yardım kampanyası başlatılması kararı alındı.



Başlatılan kampanya dahilinde yardım etmek isteyen vatandaşların çocuk bezi, battaniye, bot, kaban, elektrikli veya tüplü ısıtıcı ve kuru gıda yardımlarını Sağlık Mahallesi'nde bulunan Ergene Kültür Merkezine getirmeleri gerektiği duyurusu yapılırken, telefonla irtibata geçmek isteyenlerin 0531 105 46 51 numaralı telefonu aramaları gerektiği belirtildi. Toplanılacak olan yardımların tırlar ile deprem bölgesine gönderileceği kaydedildi.



"Üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız"



Konu ile ilgili olarak açıklamada bulunan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara baş sağlığı dileklerinde bulunarak, "Elazığ'da yaşanılan deprem hepimizi derinden üzmüştür. Ülke olarak bu zor günde depremzedelerimize yardım elimizi uzatarak yaşadıkları acıyı bir nebzede olsa hafifletebiliriz. Dayanışmaya, birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Çünkü yaraların sarılması ve gözyaşlarının silinmesi elbette gönül ve vicdan köprüleri inşa ederek mümkün olacaktır. Ergene Belediyesi olarak bizler üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız" dedi. - TEKİRDAĞ