Ergene Havzası Koruma Eylem Planı"

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesinde "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen çalışmaları inceledi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Ergene ilçesinde "Ergene Havzası Koruma Eylem Planı" çerçevesinde yürütülen çalışmaları inceledi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldırım, Derin Desarj Karaboru Hattı Şantiyesi, Çorlu Deri OSB Kimyasal ve Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Ergene Karaboru Hattı inşaat alanlarında incelemelerde bulundu.



Ergene Derin Desarj A.Ş. Genel Müdürü Mehmet Ceyhan da çalışmalar hakkında Vali Yıldırım'a bilgiler verdi. İncelemelerin ardından Vali Yıldırım, çalışmaların hızlandırılması için gerekli tedbirlerin alınması talimatı verdi.

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