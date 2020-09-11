Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan ilk arıtma tesisi tamamlandı - Son Dakika

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan ilk arıtma tesisi tamamlandı

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan ilk arıtma tesisi tamamlandı Avrupa'nın en büyük çevre projesinde fabrikaların atık suları içme suyu seviyesine yakın seviyeye arıtılacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde verdiği talimatla başlatılan Şafak Harekatı...

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan ilk arıtma tesisi tamamlandı, System.String[]

Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan ilk arıtma tesisi tamamlandı

Avrupa'nın en büyük çevre projesinde fabrikaların atık suları içme suyu seviyesine yakın seviyeye arıtılacak

TEKİRDAĞ - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde verdiği talimatla başlatılan Şafak Harekatı ile hayata geçirilen Avrupa'nın en büyük çevre projesi Ergene Havzası Koruma Eylem Planı uyarınca yapımına başlana arıtma tesisleri arasında yer alan ve 63 fabrikanın arık suyunu arıtarak kara boru hattı aracılığı ile Marmara Denizine Deşarj imkanı sağlayacak olan Ergene 1 OSB arıtma tesisi tamamlandı. Testleri de yapılan tesis kısa süre içerisinde devreye alınacak.

Ergene-1 OSB sınırları içerisinde yer alan sanayi kuruluşlarının atık sularını arıtmak üzere yapımına başlanan ve günlük 60 bin metreküplük kapasiteye sahip olan arıtma tesisi ve sanayi bölgesi ile ilgili olarak bilgiler veren Ergene-1 OSB Müdürü Yasemin Artar, "Ergene 1 OSB 449 hektarlık alana sahip ve bölgemizde 114 adet sanayi parseli bulunuyor. Tekstil ağırlıklı bir bölgeyiz ama tekstilin yanı sıra da alüminyum, demir- çelik, ilaç gibi sektörlerde faaliyet gösteren büyük firmalarımız bulunuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında Ergene -1 OSB sınırları içerisinde arıtma tesisimiz yapılmış olup 63 firmanın atık sularını alarak biyolojik, kimyasal ve fiziksel olarak arıtımı sağlanacak. Arıtma tesisimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın kredi desteği ile sanayicimiz tarafından yaptırılmıştır. Günlük kapasitemiz 60 bin metreküp. Çalışmalarımızın son noktasına geldik. En kısa sürede faaliyete geçeceğiz. Faaliyete geçtikten sonra arıtılan sularımız derin deniz deşarj hattı ile Marmara Denizi'ne dökülecek" dedi.

Test aşaması tamamlandı

Yapım işini üstlenen yüklenici firmanın proje müdürü Oğuz Albayrak ise, "Arıtma tesisimizde imalatlarımız tamamen sonlandı. Test aşamasının ilk aşaması olan kuru testleri tamamladık, ıslak testlerimizi tamamladık ve artık deneme üretimine geçiyoruz. Sistemimiz hazır halde. Belirli projelerimizi tamamladığımız için OSB ile birlikte arıtmanın gerçek manada çalışmasını sağlayacağız" diye konuştu.

"Su kabul edersiniz ki fabrikalardan çok kirli bir şekilde gelecek" diyen Albayrak, "Ergene Havzasında derelerimizin durumu malum. Biz bu suyu fiziksel arıtmaya tabii tutacağız. İlk önce kaba ızgaralardan ince ızgaralardan geçirerek kaba pislikleri, kolay ayrışan maddeleri ayıracağız. Ardından kum ve yağ tutucu da çökebilen maddeleri ayıracağız ve dengeleme tankına atık suyu alacağız. Atık su dengeleme tankında belirli bir hacme ulaştıktan sonra önce fosfor havuzlarına geçirilecek ardından biyolojik olarak ayrışabilecek bütün malzemeyi atık sudan ayıracağız. Ardından atık su kimyasal arıtma ünitelerine verilecek. Kimyasal arıtma ünitelerinde de gerekli dozlamalar yapılarak su kirlilik kontrol yönetmeliğine göre dereye deşarjına sıkıntı olmayacak hale getirilecek. Kalite olarak ikinci sınıfla birinci sınıf arasında olacak. Aslında içme suyu kalitesine yakın bir su olacak. Fakat şu an ülkemizde su kaynaklarımız çok şükür ki mevcut, ihtiyaç halinde o amaçla bile kullanılabilir" şeklinde konuştu.

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa, Ergene, OSB, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 11:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergene Havzası Koruma Eylem Planı kapsamında yapılan ilk arıtma tesisi tamamlandı - Son Dakika


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