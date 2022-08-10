Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi 'nde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında iş makinesi duvara çarparak yıkılmasına neden oldu.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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