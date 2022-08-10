Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

10.08.2022 12:39
Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti

Ergene ilçesinde bir fabrikada yıkılan duvarın altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Ergene ilçesinde bir fabrikada yıkılan duvarın altında kalan işçi yaşamını yitirdi.

Velimeşe Mahallesi'nde bulunan Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir metal fabrikasında iş makinesi duvara çarparak yıkılmasına neden oldu.

Bu sırada orada bulunan H.E. (26) yıkılan duvarın altında kaldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri bu işçinin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
İşçinin pres makinesine sıkışıp öldüğü fabrikada eylem İşçinin pres makinesine sıkışıp öldüğü fabrikada eylem Boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor Boya fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:32 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:40:35. #1.13#
SON DAKİKA: Tekirdağ'da yıkılan duvarın altında kalan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement