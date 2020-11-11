Ergene İzmir'in yanında - Son Dakika

İzmir'de meydana gelen ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından depremzedelerin yaralarını sarmak için Afet ve Acil Durum (AFAD) Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen yardım kampanyasına Ergene'den de destek geldi.

İzmir'de meydana gelen depremin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde de Ergene Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (Ergene SYDV) ile Ergene Belediyesi harekete geçerek, Ergene halkının yardım elini İzmir'e uzatması için çalışma başlatmıştı. AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılmak üzere standart gıda kolisi ve battaniyeye ihtiyaç olduğunun bildirilmesinin ardından Ergene SYDV ve Ergene Belediyesi ekipleri tedarik edilen erzak paketleri, yatak, battaniye, kağıt temizlik malzemeleri ve çocuk bezi paketlerini Tekirdağ'dan İzmir'e gönderilen tıra yüklediler. Ergene Belediye Başkan Vekili Salih Tıknas, Belediye Başkan Yardımcıları Mehmet Cebeci ve Yüksel Baydarlı da İzmir'e gönderilen yardım tırının yüklenmesi çalışmalarına katıldılar. Yatak, çocuk bezi, temizlik malzemeleri, battaniye ve gıda kolilerinden oluşan yardım malzemeleri daha sonra İzmir'e ulaştırılmak üzere yola çıktı. - TEKİRDAĞ