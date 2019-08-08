Ergene Kaymakamı Kızıltoprak, İzmir Vali Yardımcısı Oldu

Tekirdağ
'ın Büyükşehir Belediyesi olması ile birlikte Çorlu
'dan ayrılan mahalle, köy ve beldelerin birleştirilmesi ile oluşturulan yeni ilçe Ergene
'nin kurucu kaymakamı olarak görev yapan Fatih Kızıltoprak, İzmir
Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi.
2013 yılından bu yana Ergene Kaymakamı olarak görev yapan Fatih Kızıltoprak, Cumhurbaşkanlığı'nca açıklanan ve Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararnamesi ile görev yeri değiştirilen 403 mülki idare amirinden biri oldu ve İzmir Vali Yardımcısı olarak tayin edildi.
Kararname uyarınca Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Oral Karakaya Mülkiye
Başmüfettişliğine atanırken Tekirdağin merkez ilçesi Süleymanpaşa
'nın Kaymakamı Arştan Yurt Gönen
Kaymakamlığına, Kapaklı
Kaymakamı Mustafa Ünlüsoy Kırklareli
Vali Yardımcılığına, Tekirdağ Vali Yardımcısı Tayyar Şaşmaz, İstanbul
Vali Yardımcılığına, Tekirdağ Hukuk Müşaviri Şahin Aslan Sinop
Vali Yardımcılığına atandı.
Süleymanpaşa Kaymakamlığına Küçükçekmece
Kaymakamı Harun Kaya, Ergene Kaymakamlığı'na Mardin Ömerli
Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Kapaklı Kaymakamlığına Bitlis Hizan
Kaymakamı Bülent Hamitoğlu
, Hayrabolu
Kaymakamlığına Tokat
Vali Yardımcısı Mehmet Sülün
,Tekirdağ Vali Yardımcılıklarına Kocaeli Karamürsel
Kaymakamı Ahmet Narinoğlu, Adana Yumurtalık
Kaymakamı Asalet Karabulut, Eski Çorlu Kaymakamı da olan Gaziantep Şehitkamil
Kaymakamı Ali Dursun Pınarhisar
Kaymakamı Murat Eren
atanırken Çorlu'nun eski kaymakamlarından olan İstanbul Vali Yardımcısı Hulusi Doğan da İzmir Vali Yardımcısı olarak görevlendirildi. - TEKİRDAĞ