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Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika

Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı

15.09.2021 11:57
Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı, System.String[]

Ergene Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları ile Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi firmalarının katılım sağladığı futbol turnuvası başladı.

Ergene Kaymakamlığı tarafından düzenlenen, kamu kurum ve kuruluşları ile Ergene 1 Organize Sanayi Bölgesi firmalarının katılım sağladığı futbol turnuvası başladı.

Ergene Kaymakamlığı bünyesinde yer alan kamu kurum ve kuruluşları ile Ergene 1 OSB'de faaliyet gösteren firmaların yer aldığı turnuvada ilk gün maçları oynandı. Ulaş Mahallesi Futbol Sahası'nda oynanan açılış maçında Ergene Kaymakamlığı Kasar ve Dual Tekstil takımını 5-4 yenerken Ergene İlçe Emniyet Müdürlüğü takımı da Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı takımını 2-0 yenmeyi başardı.

Son derece keyifli anlara sahne olan futbol turnuvasında diğer maçlar da program dahilinde oynanacak. - TEKİRDAĞ

Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı
Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı
Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı

Organize Sanayi Bölgesi, Futbol, Ergene, Kamu, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Ergene Kaymakamlığı Futbol Turnuvası başladı - Son Dakika
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