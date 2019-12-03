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Ergene Kültür Merkezi açılıyor

6 saat önce

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Ergene'ye kazandırılan Ergene Kültür Merkezinin açılışı 13 Aralık Cuma günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.

Ergene Kültür Merkezi açılıyor, System.String[]

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin katkılarıyla Ergene'ye kazandırılan Ergene Kültür Merkezinin açılışı 13 Aralık Cuma günü saat 16.00'da gerçekleştirilecek.


Ergeneliler'in yıllardır özlemini duyduğu kültür merkezinin birçok sanatsal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapacağını belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Toplam inşaat alanı 7 bin 558 metrekare olan Ergene Kültür Merkezimizde 478 koltuk kapasiteli tiyatro ve konferans salonu, 82 araçlık açık ve kapalı otopark, 2 adet fuaye, 96 metrekare sergi salonu, 12 adet çalışma ofisi ve atölye, 4 adet toplantı odası, teknik alanlar, çok amaçlı salon ve kütüphane yer alıyor" dedi.


Kültür merkezinin Ergene için çok büyük öneme sahip olduğunu belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "İlçemize değer katacak ve sosyal yaşamımızı daha da güçlendirecek olan, içerisinde tiyatrolarımızı, söyleşilerimizi, panellerimizi ve birçok etkinliğimizi gerçekleştireceğimiz Kültür Merkezimizin şimdiden Ergenemize ve bölgemize hayırlı olmasını dilerim. 13 Aralık Cuma günü saat 16.00'da Sağlık Mahallesi Edirne Bulvarı üzerinde yapılacak olan açılışa tüm Ergene halkımızı davet ediyorum" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Aralık, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 02:03 Kaynak: İHA
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