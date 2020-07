Ergene Kültür Merkezi Ergene Belediyesi'ne devredildi - Son Dakika

Ergene Kültür Merkezi Ergene Belediyesi'ne devredildi

TEKİRDAĞ - Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından 18 milyon TL bedelle Ergene ilçesine yaptırılan ve Sağlık Mahallesi'nde yer alan Ergene Kültür Merkezi düzenlenen tören ve Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel tarafından imza altına alınan protokol ile Ergene Belediyesi'ne devredildi.

Ergene Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda konuşan ve bugünü tarihi bir gün olarak niteleyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bugün tarihi bir gün. Başta büyükşehir belediye başkanıma, daire başkanlarıma böyle bir tesisin mülkünü Ergene Belediyesine verdikleri için Ergene halkım adına teşekkür ediyorum. Bir teşekkürü de eski Çorlu Belediye başkanıma Ünal Baysan'a etmek istiyorum. Burasının mülkü Çorlu Belediyesine aitti. Ergene Belediyesi kurulurken biraz sıkıntılarla kuruldu. Hala mülklerimiz Çorlu Belediyesi'nde görünüyor. Siyasi büyüklerimiz bunları hala çözemediler, inşallah Allah'ın izniyle bu dönem çözerler diye düşünüyorum" dedi.

"Bu gurur sizin gururunuz"

"Biz de büyükşehir belediyemiz de 6 yıldan bu yana güzel işlere imza attık" diyen Başkan Yüksel, "Her platformda Cumhuriyet tarihinin hizmetlerini yaptık diyorum. Yine aynı şeyi söylüyorum. Bugüne kadar Yeşiltepe Mahallesi'nde Sağlık Mahallesi'nde ve diğer mahallelerimizde büyükşehir belediyemiz 120 kilometre içme suyu, 120 kilometre kanal yaptı Sağlık Mahallesi'ne böyle bir hizmetten dolayı büyükşehir belediye başkanıma, TESKİ çalışanlarına, daire başkanlarına teşekkür ediyorum. Yine akabinde Ergene Belediyesi olarak bizler 1 milyon metrekare kilit parke taş yaptık. Bu gurur sizin gururunuz, bu gurur partililerimizin gururu bu gurur halkımızın gururu" diye konuştu.

"Alnım açık yüreğim pak"

Ergene ilçesinde Ergeneli vatandaşların, siyasilerin, üyelerin başını eğecek hiçbir şeye imza atmadığının altını çizen Başkan Yüksel, "Bunu herkes görecek. O yüzden kimse heveslenmesin kimse de ellerini ovuşturmasın. Allah'ın izniyle ben buradayım alnım açık, yüreğim pak. Önce Hakka sonra halkıma güveniyorum. Bizler burada tarihi projelere imza attık atmaya da devam ediyoruz. İşte büyükşehir belediye başkanım 11 ilçeye 11 okul projesini gerçekleştirdi. Bu nedir, eğitime verilen değerdir, gençlere verilen değerdir, kadınlara verilen değerdir. Biz ne yaptık Ergene Belediyesi olarak Yeşiltepe Mahallemizde 100 öğrencilik kreş projemizi hayata geçirdik çalışan annelerimizin hizmetine sunduk" şeklinde konuştu.

"Yaptığımız işlerle her zaman gurur duyuyorum"

Ergene'de yaptıkları hizmetlerden bazılarını da sıralayan Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Bizler bu güne kadar ilçemizde biliyorsunuz 4 tane düğün salonu bir tane kapalı spor salonu, sosyal tesisler 3 bin kişilik tribün 79 tane parka imza attık. Atık getirme merkezi, hayvan barınağı, bir ilçede ne olması gerekiyorsa onları yaptık. O yüzden ben yaptığımız işlerle her zaman onur duyuyorum, güven duyuyorum" dedi.

Pandemi sürecinde yapılan çalışmalarla ilgili olarak bilgiler veren Başkan Yüksel, "Pandemi süresince burada 400 bin adet maske diktik. Bir maske hayat kurtarır felsefesi ile yola çıkarak tahsisini almadığımız halde vatandaşımızın sağlığı her şeyden önemlidir diyerek kendi maskemizi kendimiz diktik. Yine akabinde büyükşehir belediyemiz bize maske desteği yaptı. 400 bin adet maskeyi burada diktik ve vatandaşlarımızın hayatını kurtarmak adına, virüsten kurtulmaları adına bir bir kapı kapı dağıttık. Kültür Merkezimizde Kültür Müdürlüğünden sorumlu başkan yardımcımız ve kültür müdürlüğü personeli şu anda burada faaliyet gösteriyor ve hizmet veriyor. Bugüne kadar büyükşehir belediyemizle ortak kuaför kursları açtık. Bu kurslar burada devam edecek. Bugüne kadar bu kurslardan mezun olan 3 kursiyerimiz kendi iş yerlerini kendi müesseselerini açtı para kazanmaya başladı. Burada kültür merkezimizde zaman zaman tiyatrolarımız olacak, kurslarımız olacak. Dikiş kurslarımız olacak eğitim anlamında kurslar vereceğiz, yabancı dil kursları vereceğiz. Bu tür kursları burada yapmaya her zaman devam edeceğiz. Bugün de mülkünü aldık, onur ve gurur duyuyoruz" dedi.

"Bizler Ergene Belediyesi olarak pandemi döneminde de hiç durmadık" diyen Başkan Yüksel, "50 bin metrekare kilit parke taşa imza attık. Cumhuriyet Mahallemizde taziye evi yaptık. Büyükşehir belediye başkanımızdan talebimiz Ergene ilçemize çok hızlı bir şekilde aşevi projesini hayata geçirmektir. Cem Evi Projesini büyükşehir belediye başkanımızdan tekrar tekrar talep ediyorum. Bizler pandemi döneminde 100 aileye aynı şekilde aynı tempoda sıcak yemek ulaştırdık, bu imkanımız şu anda da devam ediyor" diye konuştu.

"Sosyal belediyecilikte öncü belediyeyiz"

Ergene Belediyesi'nin sosyal bir belediye olduğunu kaydeden Başkan Yüksel, "Ergene Belediyesi sosyal belediyedir. Kimseye laf söylettirmem biz sosyal belediyecilikte her zaman önder olduk, önder olmaya da devam ediyoruz. Çok kısa zamanda sportif faaliyetlerimizle öncü olduk, öncü olmaya devam ediyoruz. İşte Ergene Velimeşespor Türkiye'nin her tarafında onurla gururla temsil ediyor. Bu başarı bizi göreve getirenlerindir. Bu başarı sizin başarınızdır. O yüzden biz yaptığımız çalışmalarla her zaman onur duyuyoruz, gurur duyuyoruz. Vakıflar Mahallesi Futbol Sahasının ihalesini yaptık. İtiraz süresi bittikten sonra yüklenici firmaya teslim edeceğiz. 1 yıl içerisinde Vakıflar futbol sahasını gençlerimizin, halkımızın hizmetine açacağız" şeklinde konuştu.

"Velimeşe Gölet projemizin ihalesi yapıldı"

"Velimeşe Mahallemizde sosyal bir projemiz var" diyen Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Muhtarımız her zaman dile getirdi öncü oldu. Benim de 15 yıllık hayalimdi. Velimeşe Mahallesi'nde gölet projemizin ihalesini yaptık. İhalesi bitti yüklenici firmaya Allah'ın izniyle teslim edeceğiz ve vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Ben her zaman söylüyorum. Ben Ergene'de gücümü haktan alıyorum, halktan alıyorum. O yüzden sizler benim arkamda durduğunuz sürece, zaten duruyorsunuz bizim alnımız açık her zaman söylüyorum söylemeye de devam ediyorum. Çok güzel projelere imza atmaya devam edeceğiz" dedi.

"Marmaracık Mahallemizdeki tesisin de devrini alacağız"

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'tan bazı ricaları olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Yüksel, "Büyükşehir belediye başkanımızdan ben rica ettim. Biliyorsunuz Marmaracık Mahallesinde güzel bir sosyal tesis yaptı. Allah'ın izniyle orasının da tahsisini meclis kararıyla bize verecek. Orada Ergene Belediyesi olarak kendimiz işleteceğiz. Örnek bir tesis yapacağız. Zaten tesis yapıldı. Biz de düzenlemesini yapacağız. Orada ben net söylüyorum alkol satışını yasaklayacağım ailelerin geldiği bir müesseseyi tabii ki dışarısı için söylüyorum. Şu anda vatandaşımız kullanıyor ama Allah'ın izniyle güzel bir projeyi orada açacağız. Böyle bir müesseseyi kazandırdığı için Kadir başkanımıza, daire başkanlarımıza teşekkür ediyorum. Durmak yok, inşallah Allah'tan başka kimse önümüzü kesemez. Yaptığımız hizmetlere devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin" açıklamasında bulundu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak'ın da yaptığı konuşmanın ardından Başkanlar Kadir Albayrak ve Rasim Yüksel Ergene Kültür Merkezi'nin devir protokolünü imza altına aldı. Program günün anısına hatıra fotoğrafı çektirilmesi ile sona erdi.