Ergene Masal Park'ın zemini yenilendi - Son Dakika

Ergene Belediyesi tarafından Ergene'ye kazandırılan çok sayıda parktan biri olan ve özellikle yaz döneminde vatandaşların ve çocukların sıklıkla tercih ettiği alanların başında yer alan Masal Park yenilendi.

Yeşiltepe Mahallesi'nde yer alan Masal Park'ın bozulan kauçuk zeminini söken Ergene Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, kauçuk zemin kaplamaları ile beraber park alanında yer alan oyun gruplarının da bakımlarını yaparak yeniledi.

Ergene'de göreve geldikten sonra geleceğin teminatı gençlere yatırım yaptıklarını ve yapmaya devam ettiklerini belirten Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, "Ergene'nin her mahallesine hiç birini bir diğerinden ayırmadan yeni park projeleri yaptık ve hayata geçirdik. Birçok mahallemizde yeni parklar yaptık, yapmaya da devam ediyoruz. Bir yandan yeni parklar yaparken diğer yandan deforme olan park zeminlerini baştan sona yeniliyoruz. Bu bağlamda Yeşiltepe Mahallemizde yer alan Masal Park'ın çocuk oyun alanı bölümünde yer alan çocukların zarar görmemesi için yapılan kauçuk zemin kaplamalarının yıpranan yerleri yenileri ile değiştirildi. Ekiplerimiz ihtiyaç duyulan yerlerde yenileme çalışmaları gerçekleştirecek. Ergene halkından isteğimiz yapılan ve ortak kullanıma sunulan oyun gruplarını, zemin kaplamalarını koruyup, kollamalarıdır" dedi. - TEKİRDAĞ