(Drone) Ergene Nehri için "sarı alarm" verildi - Son Dakika

Trakya'da etkili olan kuvvetli sağanak ve kar erimeleri nedeniyle debisi son bir haftada 9 kat artan Ergene Nehri için "sarı alarm" durumuna geçildi.

Yağışların etkisiyle nehrin debisi saniyede 170 metreküp akış seviyelerine yükseldi.

Devlet Su İşleri (DSİ) nehir için" sarı alarm" durumuna geçti.

Nehirdeki debi artışıyla birlikte su seviyesi yükseldi. Uzunköprü ilçesindeki yatağından çıkarak yer yer taşkınların meydana geldiği nehrin çevresindeki tarım arazileri sular altında kaldı.