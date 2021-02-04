Ergene Nehri'ndeki taşkın riski "kırmızı alarm" seviyesine yükseldi - Son Dakika

Uzunköprü ilçesinde yer yer taşkınlara neden olan Ergene'nin suyu, nehir yatağı kenarındaki tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

Devlet Su İşleri (DSİ), Trakya'da hafta başında etkili olan sağanak ve kar erimelerinin ardından debisi artan Ergene Nehri'nde alarm durumu "turuncu"dan "kırmızı"ya yükseltti.

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