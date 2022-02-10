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Ergene Nehri'nin debisi Kırklareli'nde düşerken, Edirne'de artışını sürdürüyor - Son Dakika

Ergene Nehri'nin debisi Kırklareli'nde düşerken, Edirne'de artışını sürdürüyor

10.02.2022 13:06
Ergene Nehri'nin debisi Kırklareli'nde düşerken, Edirne'de artışını sürdürüyor

Kırklareli ve Edirne'de, kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak Ergene Nehri'nden taşan sular tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

Kırklareli ve Edirne'de, kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak Ergene Nehri'nden taşan sular tarım arazilerine yayılmaya devam ediyor.

Nehrin debisi Kırklareli'nde düşüşe geçerken, Edirne'de artmaya devam ediyor.

Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde taşan nehir, tarım alanlarını su altında bıraktı.

DSİ'nin dün "sarı alarm" ikazı verdiği Ergene Nehri'nde 241 metreküp/saniye olarak kaydedilen debi, son olarak 207 metreküp/saniye ölçüldü.

Suyun çekilmeye başlamasıyla panayır alanının bir kısmı tekrar gün yüzüne çıktı.

Kent sakinlerinden Recep Avcı, gazetecilere, nehrin 4 gün önce taşmaya başladığını söyledi.

Nehrin taşmasının çiftçileri olumsuz etkilediğini anlatan Avcı, "Nehir dün gece yavaş yavaş çekilmeye başladı. Taşkın dün çok artmıştı. Ovada bazı bölgelerde buğday ekili, buralara zarar vermiş olabilir." dedi.

Yılmaz Çetiner de her yıl nehrin belirli dönemlerde taşmasıyla çiftçilerin zor durumda kaldığını dile getirdi.

Edirne'de artış sürüyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde nehrin debisi artışını sürdürüyor.

Debisi 246 metreküp/saniyeye kadar yükselen nehir için DSİ, ikaz durumunu "sarı alarm"dan "turuncu alarm" seviyesine yükseltti.

Taşkın nedeniyle binlerce dönüm çeltik arazisi su altında kaldı.

Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede önlem aldı.

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Kırklareli, Edirne, Tarım, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergene Nehri'nin debisi Kırklareli'nde düşerken, Edirne'de artışını sürdürüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergene Nehri'nin debisi Kırklareli'nde düşerken, Edirne'de artışını sürdürüyor - Son Dakika
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