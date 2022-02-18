Üye Girişi
Ergene Nehri'nin debisi normale döndü - Son Dakika

Ergene Nehri'nin debisi normale döndü

18.02.2022 10:53
Ergene Nehri'nin debisi normale döndü

Edirne ve Kırklareli'nde, geçen hafta taşkına neden olan Ergene Nehri'nin debisi normale döndü.

Edirne ve Kırklareli'nde, geçen hafta taşkına neden olan Ergene Nehri'nin debisi normale döndü.

Yenicegörece istasyonunda nehrin debisi 54 metreküp/saniye ölçüldü. DSİ'nin "turuncu alarm" ikaz durumu da normale dönüştü.

Son dönemlerin en yüksek debisini gören nehirde, suyun akış hızı düşüşe geçti. Taşkın nedeniyle yatağına sığmayan nehir suları, taştığı alanlardan geri çekildi.

Kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlar sonrası debisi geçen hafta 10 kattan fazla artan Ergene Nehri, yatağından çıkarak tarım alanlarına yayılmıştı.

Edirne ve Kırklareli'nde taşan nehrin debisi 250 metreküp/saniye seviyelerine kadar yükselmiş, DSİ "turuncu alarm" uyarısı vermişti.

YORUMLAR
500

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Kırklareli, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergene Nehri'nin debisi normale döndü - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:50 Brezilya'da tabiatın hiddeti ağır oldu! Sel ve toprak kaymasında ölenlerin sayısı 120'ye yükseldi, 116 kişi ise kayıp!
10:44 O İstanbul'un en efsane otobüsü! Üzerinde güneş batmıyor ama motoru arızalanabilyor
10:43 Hurdalıktan aldığı aracı restore etti! İlgiden trafikte ilerleyemiyor
10:33 Eljif Elmas, Barcelona maçında öyle bir hareket yaptı ki maça damga vurdu!
09:43 O köpeklerin görevi hırsız martıları kovmak
10:04 Erken doğumda annesini kaybetti! Şimdi biberonla besliyorlar
10:29 Deva Partisi Kurucu üyesi Rojhat Ölmez'in sözünde bir araya geldiler! Kılıçdaroğlu ve Babacan'ın görüntüleri çok konuşuldu
10:18 Camdaki Kız'da dün akşam neler oldu? Nalan ve Cana için hesaplaşma vakti geldi mi?
10:16 Son dakika: Konut satışları ocak ayında artış gösterdi
10:07 Market denetimi yapan zabıta müdürü isyan etti: Fakire ekmek vermeyeceklerse onlara huzur yok burada
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.02.2022 10:59:18. #1.13#
SON DAKİKA: Ergene Nehri'nin debisi normale döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement