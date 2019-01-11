Son Dakika Haberleri: Ergene Nehri'nin Debisi Yükseldi

Ergene Nehri'nin Debisi Yükseldi

1 saat önce

Kırklareli'nde bir süredir etkili olan kar ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Pehlivanköy ilçesinde bazı alanlarda yatağından taştı.

Ergene Nehri'nin Debisi Yükseldi, System.String[]
Kırklareli'nde bir süredir etkili olan kar ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Pehlivanköy ilçesinde bazı alanlarda yatağından taştı.

Pehlivanköy ilçesinde kar ve sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yatağından çıkan Ergene Nehri etrafa yayıldı. Nehrin taşması sonucu tarım arazileri ile panayır alanı sularla kaplandı.

Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Demirköy ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde zaman zaman toprak kaymaları meydana geliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.01.2019 12:36 Kaynak: AA

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