Ergene Nehri'nin Debisi Yükseldi

Kırklareli'nde bir süredir etkili olan kar ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Pehlivanköy ilçesinde bazı alanlarda yatağından taştı.

Kırklareli'nde bir süredir etkili olan kar ve sağanak nedeniyle debisi yükselen Ergene Nehri, Pehlivanköy ilçesinde bazı alanlarda yatağından taştı.



Pehlivanköy ilçesinde kar ve sağanak nedeniyle bazı bölgelerde yatağından çıkan Ergene Nehri etrafa yayıldı. Nehrin taşması sonucu tarım arazileri ile panayır alanı sularla kaplandı.



Karayolları ve Devlet Su İşleri ekipleri, bölgede çalışmalarını sürdürüyor.



Demirköy ilçesinde ise etkili olan sağanak nedeniyle "Yol Bitti Komutanım" mevkisinde zaman zaman toprak kaymaları meydana geliyor.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Sandıklı Motosiklet Kulübü Üyeleri Her Yıl Kar Yağdığında Tel Helva Yapıyor

Ukrayna'da Öldürülen Türk Kızının Gelinlikli Tabutunu Kadınlar Taşıdı

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters