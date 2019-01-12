Ergene Nehri'nin Su Seviyesi Yükseldi
55 dakika önce
Ergene Nehri'nin su seviyesi yükseldiKIRKLARELİ - Kırklareli'nde yağmur ve karın etkisiyle Ergene Nehri'nin su seviyesi yükseldi.
Ergene
Nehri'nin su seviyesi yükseldi
KIRKLARELİ - Kırklareli
'nde yağmur ve karın etkisiyle Ergene Nehri'nin su seviyesi yükseldi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli'nde yağmur ve kar yağışı dolayısıyla, Ergene Nehri'nin debisi yükseldi. Yetkililer Lüleburgaz
'da köprü ve geçişlerde temizlik çalışması yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:56 Kaynak: İHA
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