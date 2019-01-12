Son Dakika Haberleri: Ergene Nehri'nin Su Seviyesi Yükseldi

Ergene Nehri'nin Su Seviyesi Yükseldi

55 dakika önce

Ergene Nehri'nin su seviyesi yükseldiKIRKLARELİ - Kırklareli'nde yağmur ve karın etkisiyle Ergene Nehri'nin su seviyesi yükseldi.

Ergene Nehri'nin su seviyesi yükseldi

KIRKLARELİ - Kırklareli'nde yağmur ve karın etkisiyle Ergene Nehri'nin su seviyesi yükseldi. Ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli'nde yağmur ve kar yağışı dolayısıyla, Ergene Nehri'nin debisi yükseldi. Yetkililer Lüleburgaz'da köprü ve geçişlerde temizlik çalışması yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:56 Kaynak: İHA

Kırklareli, Ergene, 3. Sayfa
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