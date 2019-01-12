Ergene Nehri'nin Su Seviyesi Yükseldi, Vatandaşlar Tedirgin
1 saat önce
Kırklareli'nde yağmur ve karın etkisiyle Ergene Nehri'nin su seviyesi yükseldi.
Kırklareli'nde yağmur ve karın etkisiyle Ergene Nehri'nin su seviyesi yükseldi. Vatandaşlar tedirgin olurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.
Kırklareli'nde yağmur ve kar yağışı dolayısıyla, Ergene Nehri'nin debisi yükseldi. Yetkililer Lüleburgaz'da köprü ve geçişlerde temizlik çalışması yaptı. Ergene Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi bölgede yaşayan vatandaşları da tedirgin ediyor. - KIRKLARELİ
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:30 Kaynak: İHA
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