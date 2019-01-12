Son Dakika Haberleri: Ergene Nehri'nin Su Seviyesi Yükseldi, Vatandaşlar Tedirgin

Ergene Nehri'nin Su Seviyesi Yükseldi, Vatandaşlar Tedirgin

1 saat önce

Kırklareli'nde yağmur ve karın etkisiyle Ergene Nehri'nin su seviyesi yükseldi.

Ergene Nehri'nin Su Seviyesi Yükseldi, Vatandaşlar Tedirgin, System.String[]
Kırklareli'nde yağmur ve karın etkisiyle Ergene Nehri'nin su seviyesi yükseldi. Vatandaşlar tedirgin olurken ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Kırklareli'nde yağmur ve kar yağışı dolayısıyla, Ergene Nehri'nin debisi yükseldi. Yetkililer Lüleburgaz'da köprü ve geçişlerde temizlik çalışması yaptı. Ergene Nehri'nin su seviyesinin yükselmesi bölgede yaşayan vatandaşları da tedirgin ediyor. - KIRKLARELİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:30 Kaynak: İHA

Kırklareli, Ergene, 3. Sayfa
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