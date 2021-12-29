Ergene nehri taştı - Son Dakika

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ilçeden geçen Ergene Nehri'nin yatağından taşması sonucu tarım alanları sular altında kaldı. Sular altında kalan alanlar havadan görüntülendi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Pazartesi gecesinden beri aralıklarla etkili olan sağanak yağış ilçe merkezinden geçen Ergene Nehri'nin yatağından taşmasına neden oldu. Nehir yatağından taşan su, nehir kenarında bulunan tarım arazilerine yayıldı. Tarım arazilerinin tamamen suyla dolduğu Ergene Ovasında, suyun yayılımı hızla sürüyor.

DSİ TURUNCU ALARM VERDİ

Devlet Su İşleri 11. Bölge Müdürlüğü, Ergene Nehri için turuncu alarm verdi. DSİ verilerine göre, pazartesi günü 7 metreküp/saniye hızla akan nehrin suyu, bu sabah itibariyle 240 metreküp/saniyeye ulaştı.

(Mehmet Basmacı - Şener Urfa-İHA)