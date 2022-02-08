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Ergene Nehri taştı, Lüleburgaz'da köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika

Ergene Nehri taştı, Lüleburgaz'da köy yolu ulaşıma kapandı

08.02.2022 18:51
Ergene Nehri taştı, Lüleburgaz'da köy yolu ulaşıma kapandı

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Ergene Nehri'nin taşması sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı, tarım arazileri su altında kaldı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde, Ergene Nehri'nin taşması sonucu bir köy yolu ulaşıma kapandı, tarım arazileri su altında kaldı.

Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı Ergene Nehri taştı.

Taşkın nedeniyle Ovacık köyüne ulaşımın sağlandığı yol kapandı. Yolda önlem alan jandarma ekipleri sürücülerin geçişine müsaade etmedi.

DSİ ise nehrin yükselişi için "sarı alarm" ikaz durumu verdi.

Nehrin yatağından çıkması nedeniyle tarım arazileri de su altında kaldı.

Dün, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde de debisi son bir haftada 10 kattan fazla artan Ergene Nehri yatağından taşarak etrafa yayılmış ve bazı köy yolları ulaşıma kapanmıştı.

Ergene Nehri taştı, Lüleburgaz'da köy yolu ulaşıma kapandı
Ergene Nehri taştı, Lüleburgaz'da köy yolu ulaşıma kapandı
Ergene Nehri taştı, Lüleburgaz'da köy yolu ulaşıma kapandı

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Kırklareli, Lüleburgaz, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergene Nehri taştı, Lüleburgaz'da köy yolu ulaşıma kapandı - Son Dakika


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