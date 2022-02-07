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Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı - Son Dakika

Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

07.02.2022 17:47

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi son bir haftada 10 kattan fazla artan Ergene Nehri yatağından taşarak etrafa yayıldı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde debisi son bir haftada 10 kattan fazla artan Ergene Nehri yatağından taşarak etrafa yayıldı.

Nehrin debisi, kaynağını aldığı Yıldız Dağları'ndaki kar erimeleri ve yağışlara bağlı olarak arttı.

Yenicegörece İstasyonu'nda 1 Şubat'ta 18 metreküp/saniye olan nehrin debisi, son ölçümde 198 metreküp/saniye ölçüldü.

DSİ, bu yükseliş için "sarı alarm" ikaz durumu verdi.

Nehrin yatağından çıkması nedeniyle binlerce dönüm tarım arazisi su altında kaldı.

Uzunköprü'ye bağlı Çiftlik ve Salarlı köyleri arasındaki yolun bir bölümü suyla kaplandı.

Karayolları ekipleri yolu çift yönlü trafiğe kapadı.

Kentte bugün sağanak, yarın ise kar yağışı bekleniyor.

Gerekli tedbirler alındı

Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, gazetecilere yaptığı açıklamada, taşkın

nedeniyle ulaşımda sıkıntı yaşanmadığını söyledi.

Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı gerekli önlemlerin alındığını ifade eden Erdoğan, "Nehrin yatağından çıkması nedeniyle sadece Salarlı ve Çiftlikköy arasındaki servis yolu kapalı. Gerekli tedbirler alındı. Nehir taşkını yılda 5-10 gün olabiliyor. " dedi.

Salarlı Köyü Muhtarı Talip Aydın ise taşkın suyunun yoğun olarak çeltik arazilerine yayıldığını ifade ederek, "Taşkının yaşanmasının zarardan çok çeltik arazilerine bereketi vardır. Bölge çiftçileri olarak her yıl Ergene Ovası'na su gelmesini isteriz. Su akışıyla birlikte verimli topraklar arazilerimize geliyor." diye konuştu.

Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı
Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı

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Uzunköprü, Edirne, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergene Nehri taştı, tarım arazileri su altında kaldı - Son Dakika


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