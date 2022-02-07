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Ergene Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika

Ergene Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

07.02.2022 18:27

Ergene Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı Trakya'daki yağış, kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin taşmasına sebep oldu, binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı.

Ergene Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

EDİRNE - Trakya'daki yağış, kirliliğiyle gündemde olan Ergene Nehri'nin taşmasına sebep oldu, binlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Üreticiler, yetkililerin 'sarı alarm' verdiği Ergene Nehri'nden taşan suların ekili ürünlere zarar vereceği endişesini taşıdıkları söyledi.

Son 92 yılın en kurak dönemini yaşayan Trakya'da son günlerde etkili olan yağış, Edirne'deki Tunca ve Meriç nehirlerinin su seviyelerini arttırdı. Yağış, kirliliği ile gündemde olan Ergene Nehri'nin su seviyesini de 10 metreküp/saniyeden 200 metreküp/saniyeye yükseltti.

Yetkililerin 'sarı alarm' verdiği Ergene Nehri, Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde taşarak, bölgedeki ekili tarım arazilerini sular altında bıraktı. Taşkının kent merkezine doğru geldiği görülürken, nehir sularının getirdiği kimyasal atıklar, çevreyi siyaha boyadı.

Yıllardır sanayi atıklarıyla kirli akan Ergene Nehri'nin taşmasının büyük bir çevre kirliliğine yol açtığını belirten vatandaşlar, "Trakya'da beklenen, özlenen yağışlar geldi. Hem Meriç hem de Ergene Nehri'nin debileri arttı. Önlem alınmayan noktalarda taşkınlar yaşanıyor. Şu an Uzunköprü ilçesinin kenar mahallerindeki evlere kadar, tarım arazilerine yayın su çoğalmış durumda. Tabi bu durum bizim açımızdan endişe verici. Şu an tarım yapılan tarlalarımıza kimyasal sanayi atıkları yayılıyor. Ergene'de yıllardır kirlilik sonucu dipte çökermiş olan çamurlarda yayılıyor. Kansorejen maddeler şu an tarıma ve doğaya saçılmış durumda. Şu an taşan çamurlar, nehir kıyısındaki çimeni lacivert renge çevirirken betonları siyaha boyamış durumda. Tarım arazilerine taşan bu zehirli su, çevreye ve yer altı kaynaklarına karışacak" dediler.

Ergene Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
Ergene Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı
Ergene Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı

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Trakya Bölgesi, Meriç, Tarım, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergene Nehri taştı, tarım arazileri sular altında kaldı - Son Dakika


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