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Ergene'nin debisi 20 kat arttı... Panayır ve tarım sularla kaplandı - Son Dakika

Ergene'nin debisi 20 kat arttı... Panayır ve tarım sularla kaplandı

09.02.2022 13:36

Ergene'nin debisi 20 kat arttı.

Ergene'nin debisi 20 kat arttı... Panayır ve tarım sularla kaplandı

-Ergene Nehri'nde turuncu alarm verildi

KIRKLARELİ - Ergene Nehrinin Debisinin 20 kat artmasıyla Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesindeki panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı.

Son sağanak yağışlarla beraber yüksek kesimlerdeki karların erimeye başlaması Ergene Nehrini de hareketlendirdi. Bir hafta öncesine kadar debisi 5 - 10 metreküp arasında değişen Ergene Nehrinin Lüleburgaz ve Pehlivanköy kesimi 20 kat artarak 225 metreküpe erişti. Şuan 241 metreküp debiye erişen Ergene Nehrinde turuncu alarm verilirken, debinin yükselmesi sonucu oluşan taşkınlarla Pehlivanköy ilçesinde bulunan panayır alanı ve tarım alanları sularla kaplandı.

Sularla kaplanan tarım arazileri drone tarafından da havadan görüntülendi.

Öte yandan Nehir'in yükselmesi sebebiyle Lüleburgaz ilçesi Eskibedir ile Ovacık köyü arası ulaşıma kapandı.

Ergene'nin debisi 20 kat arttı... Panayır ve tarım sularla kaplandı
Ergene'nin debisi 20 kat arttı... Panayır ve tarım sularla kaplandı
Ergene'nin debisi 20 kat arttı... Panayır ve tarım sularla kaplandı

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Pehlivanköy, Lüleburgaz, Kırklareli, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ergene'nin debisi 20 kat arttı... Panayır ve tarım sularla kaplandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergene'nin debisi 20 kat arttı... Panayır ve tarım sularla kaplandı - Son Dakika
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