Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi - Son Dakika
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Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi

18.04.2022 15:11

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden geçen Çorlu Deresinin su seviyesi son yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden geçen Çorlu Deresinin su seviyesi son yağışlara bağlı olarak yükseldi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, AA muhabirine, bölgede son günlerde yaşanan yağışlardan dolayı Çorlu Deresi'nde su seviyesinin yükseldiğini söyledi.

Taşçı, "Şu anda önemli bir sıkıntı yok. Çorlu Deresi üzerindeki köprüyü şimdilik yaya ve araç trafiğine kapatmadık ama su seviyesi daha da yükselirse kapatabiliriz" dedi.

Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi
Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi
Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi
Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ergene'nin kollarından Çorlu Deresi'nde yağışlara bağlı olarak su seviyesi yükseldi - Son Dakika
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