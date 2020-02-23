Ergene Velimeşe Spor: 1-1 - Son Dakika
Son Dakika Spor Ergene Velimeşe Spor: 1-1 - Son Dakika Spor

Ergene Velimeşe Spor: 1-1

7 saat önce

STAT: GaziHAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Şenol Bektaş (xx), Sinan Bilen (xx)GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (x) - Recep (xx), Özgür İleri (xx), İlyas (xxx), Metincan (x) (Dk. 89 Birkan ), Berkay (xx) (Dk. 59 Yusuf x), Faruk (x), Özgür Yılmaz (xx), Ali Can (xx), Ömer (x) (Dk.

Ergene Velimeşe Spor: 1-1, System.String[]

STAT: Gazi

HAKEMLER: Cihan Ataş (xx), Şenol Bektaş (xx), Sinan Bilen (xx)

GMG KASTAMONUSPOR: İsmail (x) - Recep (xx), Özgür İleri (xx), İlyas (xxx), Metincan (x) (Dk. 89 Birkan ), Berkay (xx) (Dk. 59 Yusuf x), Faruk (x), Özgür Yılmaz (xx), Ali Can (xx), Ömer (x) (Dk. 76 Harun x), Hakan (x)

ERGENE VELİMEŞE SPOR: Gökhan (xx) - Baran (xx), İbrahim (x), Çınar (xx) (Dk. 73 Semih x), Onat (x), Merter (x), Burhan (xxx), Oğuz (xx), Cabir (xx) (Dk. 27 Eser x), Taner (x), Muhammet  (xx) (Dk.85 Fatih x)

GOLLER: Dk. 90 İlyas (GMG Kastamonuspor) - Dk. 76 Burhan (Ergene Velimeşe Spor)

SARI KARTLAR: Özgür İleri, Metincan, Recep, İsmail, Ömer (GMG Kastamonuspor) -  İbrahim, Onat, Taner (Ergene Velimeşespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta GMG Kastamonuspor, sahasında konuk ettiği Ergene Velimeşespor'la 1-1 berabere kaldı. Mücadelenin 76'ncı dakikasında konuk ekipte Burhan takımını 1-0 öne geçirdi. 90'ıncı dakikada ev sahibi ekipte kullanılan kornerde ceza sahasında topla buluşan İlyas Çakmak, beraberliği getiren golü kaydetti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Kastamonuspor sahasında Ergene Velimeşe Spor ile 1-1 berabere kaldı.


Kastamonuspor, Özgür İleri, Velimeşe, Ergene, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 04:16 Kaynak: DHA
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