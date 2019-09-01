Son Dakika Haberleri: Ergene velimeşespor: 2-3
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Ergene velimeşespor: 2-3

12 saat önce

STAT: Yeni Atatürk SakaryaHAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Hakan Betaş (xx), Egemen Savran (xx)SAKARYASPOR: Oğuz (xxx) - Canberk (xxx), Serkan (xxx), Yusuf (xx), Umut (xxx), Hacı Ömer (x) (Dk. 85 Cihat Aktaş x), Kaan (xx) (Dk. 83 Furkan x), Tuğrul (xx) (Dk.

Ergene velimeşespor: 2-3, System.String[]

STAT:  Yeni Atatürk Sakarya
HAKEMLER: Hasan Avcı (xx), Hakan Betaş (xx), Egemen Savran (xx)
SAKARYASPOR:  Oğuz (xxx) - Canberk (xxx), Serkan (xxx), Yusuf (xx), Umut  (xxx), Hacı Ömer  (x) (Dk. 85 Cihat Aktaş x), Kaan (xx) (Dk. 83 Furkan x), Tuğrul  (xx) (Dk. 67 Görkem x), Ferit (xxx), Berkay Can (xxx), Ümit Yasin (xxx)
ERGENE VELİMEŞESPOR:  Gökhan(xx) - Semih (xx), İbrahim Fatih (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 65 Burhan xxx), Savaş (xx) (Dk. 75 Baran Işık xx), Osman (xxx), Sabutay (xx), Cabir xx), Sinan Uzun (xx) (Dk. 39 Onat Kutay Kurt xxx), Taner (xx), Muhammet (xx)
GOLLER:  Dk. 40 Umut Sözen, Dk. 61 Ferit Erişçi (Sakaryaspor) - Dk. 17 Sinan Uzun, Dk. 57 Onat Kutay Kurt, Dk. 81 Burhan Arman (Ergene Velimeşespor)
SARI KARTLAR: Berkay Can Değirmencioğlu, Ümit Yasin Arslan, Serkan Odabaşoğlu, Ferit Erişçi (Sakaryaspor) - İbrahim Fatih Dilek, Mustafa Öztürk (Ergene Velimeşespor)

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 1'inci haftanın kapanış maçında Sakaryaspor sahasında ligin yeni ekibi Ergene Velimeşespor'u konuk etti. Sakaryaspor'un cezası sebebiyle seyircisiz oynanan mücadelede Ergene Velimeşspor sahadan 3-2 galip ayrılan taraf oldu.

17'nci dakikada köşe vuruşunda iyi yükselen İbrahim Fatih'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Oluşan karambolde topa son dokunan Sinan Uzun Ergene Velimeşespor'u 1-0 öne geçirdi: 0-1.
40'ıncı dakikada gelişen Sakaryaspor atağında sol kanattan altı pas içerisine yerden açılan ortayı Umut Sözen düzgün bir vuruşla tamamlayarak topu ağlara gönderdi: 1-1.
57'nci dakikada Ergene Velimeşespor sol kanattan serbest vuruş kullandı. Sakaryaspor defansının uzaklaştırmaya çalıştığı topa gelişine sol ayağıyla düzgün bir plase vuran Onat Kutay Kurt Ergene Velimeşespor'u tekrar öne geçirdi: 1-2.
61'inci dakikada gelişen Sakaryaspor atağında yeşil-siyahlıların tecrübeli sağ beki Ferit Erişçi ceza sahası dışında sert bir şutla kaleyi yokladı. Ferit'in şutu direğe çarparak ağlarla buluştu ve skorda eşitlik sağlandı: 2-2.
81'inci dakikada Ergene Velimeşespor tekrar öne geçti. Hızlı gelişen Ergene Velimeşespor atağında sağ kanattan arka direğe açılan ortada topa son dokunan Burhan Arman topu ağlarla buluşturdu: 2-3.


Mustafa Kemal Atatürk, Sakaryaspor, Serkan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 01.09.2019 10:41 Kaynak: DHA
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