Ergene Velimeşespor 2. Lig'e çıktı

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e çıktı.

TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup ederek TFF 2. Lig'e çıktı.



TFF 3. Lig 1. Grup Play-Off final karşılaşmasında Ergene Velimeşespor ile Nevşehir Belediyespor Kocaeli Stadyumu'nda karşılaştı. Maçın 8. dakikasında Ergene Velimeşespor, Nevşehir Belediyespor takımından Hayrettin'in kendi kalesine attığı gol ile maçta 1-0 öne geçti. Golün hemen ardından Ergene Velimeşespor takımı Nevşehir Belediyespor kalesinde bulduğu gol pozisyonlarından yararlanamazken maçta ilk yarı Ergene Velimeşespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçın ikinci yarısında Nevşehir Belediyespor beraberlik için zaman zaman rakip kalesine yüklense de mücadele Ergene Velimeşespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



Bu sonucun ardından Tekirdağ temsilcisi 2. Lig'e yükseldi. - KOCAELİ

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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