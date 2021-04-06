Ergene Velimeşespor, Ankara Demirspor'u konuk edecek

Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor fikstür gereği maç yapmadan geçtiği haftanın ardından yarın Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda Ankara Demirspor'u konuk edecek.

Yarın Velimeşe Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmada Trabzon bölgesi hakemlerinden Sinan Özcan düdük çalacak, yardımcılıklarını ise Erzurum bölgesinden Hakan Eygü ile Erhan Gündoğdu yapacak.

İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşma 3-3'lük eşitlikle sona ermiş, Ergene Velimeşespor'un gollerini devre arası transfer döneminde takımdan ayrılan isimlerden Tuncay Fındıkçı ile Embiya Ayyıldız ve penaltıdan Ergun Cengiz kaydetmişti.

Karşılaşma öncesi Ergene Velimeşespor'un 29 maç sonunda 23 puanı bulunurken, Ankara Demirspor ise 30 maç sonunda elde ettiği 52 puanla ligin 5. sırasında yer alıyor ve play-off mücadelesi veriyor. - TEKİRDAĞ