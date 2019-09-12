Ergene Velimeşespor Ankara deplasmanına 3 puan için gidiyor

TFF 2.Lig Kırmızı grupta mücadele eden Tekirdağ'ın Ergene Velimeşe spor takımı ligin üçüncü hafta müsabakasında Ankara Demirspor'a konuk oluyor. Ligde ilk iki maçını kazanan Ergene Velimeşespor Ankara deplasmanından da 3 puanla dönmek istiyor.



Ergene Velimeşespor TFF 2.Lig Kırmızı grupta ilk iki maçını da kazanarak lige muhteşem bir başlangıç yaptı. Ligde ilk maçını Sakarya deplasmanında Sakarya spor ile oynayan Ergene Velimeşespor müsabakayı 3-2 kazanarak hanesine ilk 3 puanı yazdırdı. Ligin ikinci haftasında Ergene Velimeşespor kendi sahasında Uşak Spor'u konuk ederken bu müsabakadan da 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı. Ligde ilk iki maçını kazan üç takımdan biri olan Ergene Velimeşespor bu hafta sonu Ankara deplasmanında Ankara Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Zorlu rakibini yenmek isteyen Ergene Velimeşespor puanını 9'a çıkarmak istiyor. Lige Ergene Velimeşespor gibi 3 puan ile başlayan Ankara Demirspor kendi sahasında konuk ettiği Bodrum Belediye Bodrumspor'u 3-2 mağlup etti. Ligin ikinci haftasında ise deplasmanda Kahramanmaraşspor'a 1-0 mağlup oldu. Ankara Demirspor ile 14 Eylül Cumartesi günü saat 16.00'da maç yapacak olan Ergene Velimeşespor Ankara'dan 3 puan ile dönmek istiyor. - TEKİRDAĞ