Ergene Velimeşespor'da Fatih Dilek yuvada kaldı - Son Dakika

Ergene Velimeşespor'da Fatih Dilek yuvada kaldı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligde kalan maçların oynanamayacağının açıklanmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Ergene Velimeşespor, ligde kalan maçların oynanamayacağının açıklanmasının ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Bu bağlamda Ergene ekibi, takımın tecrübeli futbolcusu Fatih Dilek ile yaptığı görüşmeler neticesinde yeniden anlaşmaya vardı.

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Henüz 2014 yılında kurulmasına karşın kısa sürede başarı basamaklarını tırmanarak TFF 2. Lig'e yükselen Ergene Velimeşespor, ligde mücadele edeceği ikinci sezonunda hedefini şampiyonluk olarak belirledi. Şimdiden şampiyonluk için kolları sıvayan Ergene temsilcisi, gelecek sezonun kadrosunu kurmaya da başladı.


İlk olarak gösterdiği başarılı performansla üst ligler de dahil olmak üzere bir çok takımın transfer listesinde yer alan ve 3 sezondur mavi-beyazlı takımın formasını giyen kaptan Fatih Dilek ile görüşme gerçekleştiren yöneticiler, başarılı futbolcu ile gelecek sezon için yeniden anlaşmaya vardı.


Ergene Velimeşespor ile sözleşme yenileyen Fatih Dilek, geride kalan 3 sezonda toplam 93 maçta Ergene Velimeşespor forması giydi. 31 yaşındaki tecrübeli oyuncu, bu müsabakalarda rakip filelere 36 gol gönderdi. - TEKİRDAĞ

Türkiye Futbol Federasyonu, Fatih Dilek, Ergene, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:51 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ergene Velimeşespor'da Fatih Dilek yuvada kaldı - Son Dakika Spor
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